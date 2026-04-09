100 Yıllık Kanal Kanat Tasarımı, Cyclone VTOL ile Yeniden Hayat Buluyor

VTOL araçlar için geliştirilen tasarımlardan biri olan Cyclone modeli, ABD merkezli HopFlyt firması tarafından açıklandı. Bu model, 100 yıl önce Willard Ray Custer tarafından ortaya atılan kanal kanat tasarımına dayanıyor. Custer, geleneksel kaldırma kuvveti yerine havanın kanat üzerinden geçirilmesini önererek, düşük hızda yüksek kaldırma sağlayan bir sistem patentledi.

Ancak dönemin teknolojik sınırlamaları nedeniyle bu tasarım yaygınlaşmadı. Günümüzde elektrikli VTOL araçların gelişmesi ve hafif malzemelerin kullanımıyla HopFlyt mühendisleri, kanal kanat projesini yeniden ele aldı. Cyclone modelinde kanallar hareketli hale getirilerek kalkışta arkaya, ileri uçuşta kanadın altına dönüyor ve hava freni görevi görüyor.

HopFlyt'in Baş Mühendisi Neil Winston, bu fikrin dijital kontrol sistemleri ve elektrik motorlarının gelişmesiyle hayata geçirilebildiğini belirtiyor. Cyclone, benzer araçlara kıyasla üçte bir oranında daha az enerji harcayarak tırmanıyor ve hibrit güç ünitesi sayesinde saatte 11 litreden az yakıt tüketiyor. 1.287 kilometre menzile ulaşabilen araç, kısa mesafelerde 113 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Operasyon maliyetlerini yüzde 90, karbon salınımını 50 kat düşürmesi beklenen Cyclone'un 2027'de ticari olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlk aşamada deniz ikmali, lojistik destek ve acil tıbbi taşımacılıkta kullanılacak olan modelin, ileride yolcu taşımacılığına da uyarlanması öngörülüyor.