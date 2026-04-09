100 Yıllık Kanal Kanat Tasarımı, Cyclone VTOL ile Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100 Yıllık Kanal Kanat Tasarımı, Cyclone VTOL ile Yeniden Hayat Buluyor

09.04.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HopFlyt firması, 100 yıl önce geliştirilen kanal kanat tasarımını modern teknolojilerle yeniden hayata geçirerek Cyclone modelini tanıttı. Bu VTOL aracı, enerji verimliliği ve düşük karbon salınımı ile dikkat çekiyor.

VTOL araçlar için geliştirilen tasarımlardan biri olan Cyclone modeli, ABD merkezli HopFlyt firması tarafından açıklandı. Bu model, 100 yıl önce Willard Ray Custer tarafından ortaya atılan kanal kanat tasarımına dayanıyor. Custer, geleneksel kaldırma kuvveti yerine havanın kanat üzerinden geçirilmesini önererek, düşük hızda yüksek kaldırma sağlayan bir sistem patentledi.

Ancak dönemin teknolojik sınırlamaları nedeniyle bu tasarım yaygınlaşmadı. Günümüzde elektrikli VTOL araçların gelişmesi ve hafif malzemelerin kullanımıyla HopFlyt mühendisleri, kanal kanat projesini yeniden ele aldı. Cyclone modelinde kanallar hareketli hale getirilerek kalkışta arkaya, ileri uçuşta kanadın altına dönüyor ve hava freni görevi görüyor.

HopFlyt'in Baş Mühendisi Neil Winston, bu fikrin dijital kontrol sistemleri ve elektrik motorlarının gelişmesiyle hayata geçirilebildiğini belirtiyor. Cyclone, benzer araçlara kıyasla üçte bir oranında daha az enerji harcayarak tırmanıyor ve hibrit güç ünitesi sayesinde saatte 11 litreden az yakıt tüketiyor. 1.287 kilometre menzile ulaşabilen araç, kısa mesafelerde 113 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Operasyon maliyetlerini yüzde 90, karbon salınımını 50 kat düşürmesi beklenen Cyclone'un 2027'de ticari olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlk aşamada deniz ikmali, lojistik destek ve acil tıbbi taşımacılıkta kullanılacak olan modelin, ileride yolcu taşımacılığına da uyarlanması öngörülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Enerji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100 Yıllık Kanal Kanat Tasarımı, Cyclone VTOL ile Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:43:01. #.0.5#
SON DAKİKA: 100 Yıllık Kanal Kanat Tasarımı, Cyclone VTOL ile Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.