ÇYDD, Cumhuriyetin kadın devrimine sahip çıkmak için mücadele ediyor

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Büyük Atatük'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kadından aldığı güçle kurulan ve kadınlara ait olan hakları henüz kuruluş döneminde kendilerine veren Cumhuriyet, bir kadın devrimidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bu devrimin izinden giderek bize bırakılan mirasa sahip çıkmak ve cinsiyet eşitliğine dayalı laik bir toplum düzeni ile ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bugüne özel hazırlanan videoyu da paylaşan ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"KADINLAR, CİNSİYET AYRIMCILIĞI, ŞİDDET VE EŞİTSİZLİK YAŞIYOR"

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; bize kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hakları için gerçekleştirdikleri mücadeleyi hatırlamamız ve bu eşitlik mücadelesinde ilerlememiz için bir fırsat sunar. Kadın mücadelesi, kararlığı ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirme çabası ile bilinir. Ancak kadınlar hala cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizlikle karşı karşıya kalıyorlar.

İnsan haklarına saygılı, çağdaş bir toplumun ve adil bir geleceğin temeli cinsiyet eşitliğine dayanır. Kadın ile erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği, hak ve olanaklar bakımından belirgin farklılıklara neden olur. Okulda, iş yerinde ve hatta evde karşı karşıya kalınan bu eşitlikten uzak ortam; kadının ötekileştirilmesinin ve bastırılmasının ana nedenidir. Tüm mücadelemize ve uğraşımıza karşılık, 2024 yılının henüz ilk çeyreği olmasına rağmen en az 71 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayattan koparıldı. Hayatta kalmanın lütuf olarak sunulduğu ve yaşama hakkının elinden alınmasına iyi hal indirimi uygulanabilen bir ortamda çok daha büyük bir sorumluluklar almalı; mücadelemizi her geçen gün artırarak sürdürmeliyiz.

"BUGÜN DESTEKLEDİĞİMİZ ÖĞRENCİLER YARININ LİDERLERİ OLACAK"

Bizim için çağdaşlaşma demek; cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, laik bir toplum düzeni demektir. Bu hedef doğrultusunda, ekonomik veya sosyo-kültürel farklılıklar nedeniyle eğitimden uzaklaştırılmış kızlarımızın yanında olarak geleceğin Çağdaş Türk Kadınlarını destekliyor ve hayat mücadelelerinde onlarla birlikte yürümekten gurur duyuyoruz. Bugün desteklediğimiz öğrenciler yarının liderleri ve Cumhuriyetin savunucuları olacaklar, biliyoruz.

"CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR"

Büyük Atatük'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kadından aldığı güçle kurulan ve kadınlara ait olan hakları henüz kuruluş döneminde kendilerine veren Cumhuriyet, bir kadın devrimidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bu devrimin izinden giderek bize bırakılan mirasa sahip çıkmak ve cinsiyet eşitliğine dayalı laik bir toplum düzeni ile ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir.

"35 YILDA 104 BİN 915 KIZ ÇOCUĞUNA UMUT OLDUK"

35 yıllık yolculuğumuz boyunca 104.915 kız çocuğunun yarınlarına umut olmaktan, her geçen gün başarılarıyla onurlanmaktan, her gün daha fazlasının hayaliyle aydınlık yarınlara yelken açmaktan gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız Türkan Saylan'ın izinde, kadınlar ile birlikte daha adil, daha güçlü bir gelecek için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun!"