ÇYDD, Cumhuriyetin kadın devrimine sahip çıkmak için mücadele ediyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Büyük Atatük'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kadından aldığı güçle kurulan ve kadınlara ait olan hakları henüz kuruluş döneminde kendilerine veren Cumhuriyet, bir kadın devrimidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bu devrimin izinden giderek bize bırakılan mirasa sahip çıkmak ve cinsiyet eşitliğine dayalı laik bir toplum düzeni ile ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir" açıklamasını yaptı.
ÇYDD, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bugüne özel hazırlanan videoyu da paylaşan ÇYDD'nin açıklaması şöyle:
"KADINLAR, CİNSİYET AYRIMCILIĞI, ŞİDDET VE EŞİTSİZLİK YAŞIYOR"
"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; bize kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hakları için gerçekleştirdikleri mücadeleyi hatırlamamız ve bu eşitlik mücadelesinde ilerlememiz için bir fırsat sunar. Kadın mücadelesi, kararlığı ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirme çabası ile bilinir. Ancak kadınlar hala cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizlikle karşı karşıya kalıyorlar.
İnsan haklarına saygılı, çağdaş bir toplumun ve adil bir geleceğin temeli cinsiyet eşitliğine dayanır. Kadın ile erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği, hak ve olanaklar bakımından belirgin farklılıklara neden olur. Okulda, iş yerinde ve hatta evde karşı karşıya kalınan bu eşitlikten uzak ortam; kadının ötekileştirilmesinin ve bastırılmasının ana nedenidir. Tüm mücadelemize ve uğraşımıza karşılık, 2024 yılının henüz ilk çeyreği olmasına rağmen en az 71 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayattan koparıldı. Hayatta kalmanın lütuf olarak sunulduğu ve yaşama hakkının elinden alınmasına iyi hal indirimi uygulanabilen bir ortamda çok daha büyük bir sorumluluklar almalı; mücadelemizi her geçen gün artırarak sürdürmeliyiz.
"BUGÜN DESTEKLEDİĞİMİZ ÖĞRENCİLER YARININ LİDERLERİ OLACAK"
Bizim için çağdaşlaşma demek; cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, laik bir toplum düzeni demektir. Bu hedef doğrultusunda, ekonomik veya sosyo-kültürel farklılıklar nedeniyle eğitimden uzaklaştırılmış kızlarımızın yanında olarak geleceğin Çağdaş Türk Kadınlarını destekliyor ve hayat mücadelelerinde onlarla birlikte yürümekten gurur duyuyoruz. Bugün desteklediğimiz öğrenciler yarının liderleri ve Cumhuriyetin savunucuları olacaklar, biliyoruz.
"CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR"
Büyük Atatük'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kadından aldığı güçle kurulan ve kadınlara ait olan hakları henüz kuruluş döneminde kendilerine veren Cumhuriyet, bir kadın devrimidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bu devrimin izinden giderek bize bırakılan mirasa sahip çıkmak ve cinsiyet eşitliğine dayalı laik bir toplum düzeni ile ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir.
"35 YILDA 104 BİN 915 KIZ ÇOCUĞUNA UMUT OLDUK"
35 yıllık yolculuğumuz boyunca 104.915 kız çocuğunun yarınlarına umut olmaktan, her geçen gün başarılarıyla onurlanmaktan, her gün daha fazlasının hayaliyle aydınlık yarınlara yelken açmaktan gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız Türkan Saylan'ın izinde, kadınlar ile birlikte daha adil, daha güçlü bir gelecek için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.
Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun!"
Son Dakika › Güncel › ÇYDD, Cumhuriyetin kadın devrimine sahip çıkmak için mücadele ediyor - Son Dakika
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törene katılarak yeni katılan personellerle birlikte motosikletli polis sayısının 100'e çıktığını belirtti. Vali Şahin, motosikletli timlerin trafik rahatlığı ve güvenliğini sağlayarak yaya ölümlerini azaltacağını ifade etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Datça ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk kadın subayı olan 86 yaşındaki Emekli Muhabere Albay İnci Arcan'ı ziyaret etti. İnci Arcan, Kara Harp Okulu mezunu olarak Genel Kurmay Başkanlığı muhabere bölümünde görev yapmış ve birçok alanda ödül almıştır. Ziyaret sırasında İnci Arcan'a çeşitli hediyeler verilmiştir.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe Projesi' çerçevesinde 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik uyarı işaretleri, sürüş kuralları ve güvenli araç kullanma konuları ele alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi. Pınarbaşı Solaklar Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen faaliyet sırasında kadın jandarmalar, seyir halinde olan kadın vatandaşlara günlerini kutlayarak karanfil hediye etti. Vatandaşlar da jandarma personeline teşekkürlerini iletti.
Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla bir araya gelerek sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Eroğlu, ardından sadece kadınların hizmetine sunulan Kadınlar Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve Esenyurtlulara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi.
Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Kırıkkale'de meslektaşları tarafından durdurulan kadın polis memuruna yapılan radar şakası sonrası çiçek hediye edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçları durdurarak kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi. Polis memurları, şaka yaparak radar girdiniz dedikten sonra Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, üzülmediği bir dünyada yaşamak istediklerini ifade etti.
Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.
Menteşe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Konakaltı Kültür merkezinde 'Sağlıklı Yaşamın Sırları' isimli bir seminer düzenlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı, kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yaptı.
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