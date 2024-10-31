ÇYDD'den Kayyum Atamasına Tepki: Hukuk ve Demokrasi İhlali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇYDD'den Kayyum Atamasına Tepki: Hukuk ve Demokrasi İhlali

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. ÇYDD, bu durumu Anayasa'nın hukuk devleti ilkesinin ihlali olarak değerlendiriyor ve hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütülecek bir soruşturma talep ediyor.

31.10.2024 19:41  Güncelleme: 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. ÇYDD açıklamasında "Ahmet Özer'in görevden alınmasına ve yerine kayyum atanması Anayasa'nın hukuk devleti ilkesinin ihlalidir" denildi.

ÇYDD'den yapılan "Hukuk devletinden tarafız" başlıklı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yasanın aradığı koşulları sağlayarak adaylığı kesinleşen ve seçimde Esenyurt ilçesinin belediye başkanı seçilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatasının düzenlenmesi ile göreve başlayan Ahmet Özer'in bir soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınması ve yerine kayyum atanması Anayasa'nın hukuk devleti ilkesinin ihlalidir.

"Kayyum atanması hukuk ve demokrasi ihlalidir"

101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz halk egemenliğine dayalı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yönetim şeklidir. Seçilmiş kamu yöneticisinin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan hukuka uygunluğu tartışmalı bir soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınarak yerine kayyum atanması hukuk ve demokrasi ihlalidir. Belediye Başkanının hakkındaki soruşturmanın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütülmesini ve seçilmiş kamu yöneticisi olarak görevine iade edilmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Demokrasi, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD'den Kayyum Atamasına Tepki: Hukuk ve Demokrasi İhlali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
15:21 TUSAŞ’a saldıran teröristin ağabeyi İZENERJİ çalışanıymış TUSAŞ'a saldıran teröristin ağabeyi İZENERJİ çalışanıymış
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 23:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: ÇYDD'den Kayyum Atamasına Tepki: Hukuk ve Demokrasi İhlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.