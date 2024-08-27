ÇYDD, FETÖ/PDY terör örgütünün hedefinde olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇYDD, FETÖ/PDY terör örgütünün hedefinde olduğunu açıkladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), derneğin hala FETÖ/PDY terör örgütünün hedefinde olduğunu belirterek, suç duyurusu ve tazminat davası açılması süreçlerini yürüttüklerini açıkladı.

27.08.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), derneğin hala FETÖ/PDY terör örgütünün hedefinde olduğunu belirterek, "Devleti ele geçirmeye çalışan bir tarikat yapılanmasının Prof. Dr. Türkan Saylan'a saldırmasının rastlantı olmadığını yaşayarak gördük. Bu suç unsuru paylaşımları titizlikle izliyor, ilgililer hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açılması süreçlerini yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, bugün yaptığı yazılı açıklamada; derneğin FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin hedefinde olduğunu belirtti. Derneğin açıklaması şöyle:

"Son günlerde haklarındaki adli soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle firari olarak yurt dışında bulunan bazı FETÖ/PDY terör örgütü militanlarının ve onlarla bağlantılı kişilerin sosyal medya hesaplarında derneğimiz ve Prof. Dr. Türkan Saylan Hoca'mız hakkında yalan ve karalamalarla dolu paylaşımları görüyoruz. Bu kişilerce ortaya sürülen iddiaların hiç bir yasal delilinin bulunmadığı, sahte delil ve gizli tanıklarla bile bu olguların ispat edilemediği ve bunların fantastik bir hayal ürünü olduğu mahkeme kararları ile tespit edilmiş ve kesin hükme bağlanmıştır. FETÖ militanlarının bu yaptıklarına şaşırmıyoruz çünkü vatandaşı oldukları ülkenin ordusuna, adliyesine, emniyet teşkilatına sızarak devleti ele geçirmeye çalışan bir tarikat yapılanmasının Cumhuriyet değerlerini, Atatürk aydınlanmasını, laik, bilimsel ve kamucu eğitimi savunan derneğimize ve efsane Genel Başkanı'mız Prof. Dr. Türkan Saylan'a saldırmasının rastlantı olmadığını yaşayarak gördük. Bu suç unsuru paylaşımları titizlikle izliyor, ilgililer hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açılması süreçlerini yürütüyoruz. ÇYDD olarak, çalışmalarımızı Atatürk'ün ışığında, Türkan Saylan'ın izinde artan bir kararlılıkla devam ettireceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD, FETÖ/PDY terör örgütünün hedefinde olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: ÇYDD, FETÖ/PDY terör örgütünün hedefinde olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement