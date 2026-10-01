ÇYDD, Seyfi Dursunoğlu'nu 94. doğum gününde andı, vasiyet davasında istinaf sürüyor - Son Dakika
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ÇYDD, Seyfi Dursunoğlu'nu 94. doğum gününde andı, vasiyet davasında istinaf sürüyor

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ÇYDD, Seyfi Dursunoğlu\'nu 94. doğum gününde andı, vasiyet davasında istinaf sürüyor
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ÇYDD, usta sanatçı ve bağışçısı Seyfi Dursunoğlu'nu 94. doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında andı. Dernek, vasiyetnamenin iptali davasının reddedildiğini, karara yapılan itirazın istinaf incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

(İSTANBUL) - ÇYDD, usta sanatçı ve bağışçısı Seyfi Dursunoğlu'nu 94'üncü doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Seyfi Dursunoğlu'nu 94'üncü doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle andı.

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, Dursunoğlu'nun sanatıyla olduğu kadar Cumhuriyet kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine bağlılığıyla da toplumda iz bıraktığı belirtildi.

"VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇLERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Dursunoğlu'nun eğitimin toplumsal gelişmedeki önemine inandığı ifade edilen açıklamada, sanatçının yaşamını sürdürdüğü evini ve bankadaki nakit birikimini vasiyetiyle ÇYDD'ye bıraktığı hatırlatılarak, "Derneğimize duyduğu bu güven, bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur. Vasiyetinin yerine getirilmesine ilişkin hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Vasiyetnamenin iptali için bir kısım mirasçısının derneğimiz aleyhine açılan açılan dava mahkeme tarafından reddedilmiş olup karara yapılan itirazın istinaf incelemesi sürmektedir. Mal varlığının belirlenmesi ve vasiyetinin uygulanmasına yönelik davaların yargılama süreçleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Seyfi Dursunoğlu'nun gençlere duyduğu inanç ve eğitime verdiği destek, çağdaş bir gelecek için yürüttüğümüz çalışmaların değerli bir dayanağıdır. Sanatıyla yaşamımıza kattığı neşeyi unutmayacak; anısını, eğitimde fırsat eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalarda yaşatmayı sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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