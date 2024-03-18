ÇYDD Türkan Saylan Sağlık Sempozyumu düzenlendi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle derneğin merhum genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan anısına bir sağlık sempozyumu düzenledi. Sempozyumda mevcut sağlık sistemi üzerine değerlendirmelerde bulunularak çözüm önerileri sunuldu. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Sadece eğitim alanında değil, sağlık alanında da gençlerimize her zaman destek olmalıyız. Öğrencilerimizle birlikte böyle bir sempozyum hazırlayabilmiş olmak oldukça mutluluk verici. Onlardan gelen öneriler doğrultusunda bilimsel çalışmaları planlayarak öğrencilerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Türkan Saylan Sağlık Sempozyumu'nu gerçekleştirdi. Dijital ortamda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda sağlıkçı ve sağlık üzerine eğitimlerine devam eden ÇYDD'li öğrenci konuşmacı olarak katıldı.
Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurulmasında büyük katkısı olan merhum Genel Başkan Prof. Dr. Türkan Saylan anısına düzenlenen sağlık sempozyumun yönlendiriciliği ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli ile ÇYDD'nin geçmiş dönem mezunlarından Yener Gül tarafından gerçekleştirildi.
MEVCUT SAĞLIK SİSTEMİ TARTIŞILDI
4 oturumdan oluşan sempozyumda her bir konuşmacı kendi alanıyla alakalı bilgilendirici sunumlar geçekleştirip sorun tespitini ve çözüm önerilerini katılımcılar ile paylaştı. Sempozyumda "koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi, sağlık sisteminde yaşanan sorunlar ile bu sorunların çözümü, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin karşılaştığı zorluklar ve sağlıkta sosyal sorumluluk" başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı. ÇYDD tarafından ilk defa bu yıl gerçekleştirilen Türkan Saylan Sağlık Sempozyumu'na KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ise onur konuğu olarak katıldı. Etkinlikte ayrıca, Cumhuriyet dönemi boyunca koruyucu sağlık hizmetleri alanına ve ÇYDD tüzüğüne uygun kıymetli çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Yıldız Tümerdem'e "Çağdaş Yaşam Halk Sağlığı Ödülü" takdim edildi.
PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: ÖĞRENCİLERİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Etkinlikte konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD'nin eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da her zaman öğrencilerle birlikte hareket edeceğini belirterek "Bugün 14 Mart anısına bir araya geldik. Bilim ve çağdaşlığı buluşturduğumuz bu günü tüm katılımcıların katkılarıyla şekillendireceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin tüzüğünde sağlık konusu da oldukça önemli bir yere sahip. Dernek tüzüğünde çalışma ilkelerinde yer alan dördüncü maddenin dördüncü şıkkında bu durum açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu sebeple sadece eğitim alanında değil, sağlık alanında da gençlerimize her zaman destek olmalıyız. Bu bağlamda sağlık alanında eğitim gören gençleri desteklemek, bütün gençlerimizi koruyucu sağlık hizmetleriyle buluşturmak, koruyucu sağlığın önemi hakkında bilgilendirmek, eğitim ile sağlığı bir araya getirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak bizim görevlerimizden biri. ÇYDD büyük bir ekosistem, burada farklı bölümlerden öğrenciler bir arada bulunuyor. Bu gençlerin kendi alanlarında çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Öğrencilerimizle birlikte böyle bir sempozyum hazırlayabilmiş olmak oldukça mutluluk verici. Bu sempozyumda en öne çıkan unsurlardan biri ÇYDD kültürü içinde yetişen ve yaşayan tüm sağlıkçıların emeği ve umudu kaybetmeden geleceğe dair iz bırakmak için çalışıyor olmaları. Bugün gençlerden çok şey öğrendik, onları dinledik. Gençlerimizden gelen öneriler doğrultusunda bilimsel çalışmaları planlayarak öğrencilerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
DR. DEMET BAŞER: EĞİTİM VE CUMHURİYET ATEŞİ ASLA SÖNMEYECEK
Programın onur konuğu olan KAHEV Başkanı Dr. Demet Başer ise eğitim ve sağlık alanında çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek "Bu etkinlikte onur konuğu olarak sizlerle bir arada olmak bizim için çok önemli. Bizim gibi eğitime destek için çalışan tüm insanlar Anadolu'nun birer cevheri olarak görüyorum. Kim ne yaparsa yapsın bu tohumlar Anadolu'da her zaman yeşerecek ve yükselecek. Bu eğitim ve Cumhuriyet ateşi asla sönmeyecek. Çünkü bu hisler bizim hem ruhumuzda hem de topraklarımızda var. Bu sebeple bir gün Türkan Saylan çıkar, bir gün Ayşe Yüksel çıkar, bir gün başka biri çıkar ama bu meşale hep yanmaya devam eder" şeklinde konuştu.
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