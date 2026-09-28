D-100 Bolu Dağı\'nda sis, Düzce mevkilerinde görüşü düşürdü, sürücüler uyarıldı

D-100 Bolu Dağı'nda sis, Düzce mevkilerinde görüşü düşürdü, sürücüler uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili olurken Düzce kesimindeki Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde görüş mesafesi düştü. Bolu tarafındaki kavşaklarda yağmur görüldü, Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri sis ve yağışa karşı uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Geçişin Bolu tarafında yer alan Abant, Yumrukaya ve Karayolları kavşakları mevkilerinde ise yağmur geçişleri görüldü.
Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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