BOLU D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan midibüs, kullanılamaz hale geldi.
Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACS 184 plakalı midibüs, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolunun Abant kavşağı mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Midibüs sürücüsü yangını fark edip, aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Midibüs zarar görürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › D-100'de Midibüs Yangını - Son Dakika
