Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil arızalandı. Bunun üzerine sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen motosiklet araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise başka bir sürücünün araç kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duran otomobile arkadan gelen motosikletlinin çarptığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › D-100'de Motosiklet Otomobile Çarptı - Son Dakika
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