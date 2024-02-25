D-100 Karayolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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D-100 Karayolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

D-100 Karayolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir motosiklet, Bolu Dağı geçişi Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

25.02.2024 19:43  Güncelleme: 19:43
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden E.Ş. idaresindeki 81 AAD 113 plakalı motosiklet, Bolu Dağı geçişi Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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