D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı İsrail Zulmüne Karşı Duruş Sergileyecek - Son Dakika
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D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı İsrail Zulmüne Karşı Duruş Sergileyecek

D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı İsrail Zulmüne Karşı Duruş Sergileyecek

İstanbul'da düzenlenecek Olağanüstü Gelişen 8 Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, D-8 ülkelerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında İsrail'e karşı kolektif bir duruş sergileme ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, D-8 ülkelerinin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor.

04.06.2024 18:05
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İstanbul'da 8 Haziran'da düzenlenecek Olağanüstü Gelişen 8 Ülke (D-8) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, D-8 ülkelerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında İsrail'e karşı kolektif bir duruş sergileme ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 kapsamında Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde özellikle Gazze konusunda yapılacak toplantı, D-8 ülkelerinin, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.

Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor.

Tamamı önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D-8'in, toplam nüfusu 1,2 milyar ve gayri safi yurtiçi hasılaları toplamı 4,8 trilyon dolar. Bu vasıflarıyla D-8, Gazze konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi tarafından yürütülen diplomatik çabalara ağırlık kazandıracak ve bu çabaların etkinliğini artıracak bir teşkilat niteliğinde görülüyor.

Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkanı harekete geçirirken, İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendiriyor.

Ekonomik bir temelde kurulan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.

Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı

Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu D-8, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kuruldu.

Teşkilatın Sekretaryası da İstanbul'da bulunuyor.

Üç kıtaya yayılan 8 ülke tarafından sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek üzere kurulan D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.

D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, İsrail, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı İsrail Zulmüne Karşı Duruş Sergileyecek - Son Dakika

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