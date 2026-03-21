D100 Karayolu\'nda Bariyer Uygulaması

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolunun kenarında bulunan satış yerlerinin önüne bariyer yapılması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede, yol kenarında faaliyet gösteren satış yerlerinin sürücülerin görüş açısını kapattığı, ani duruşlara sebebiyet verdiği ve özellikle ağır vasıta trafiğinin yoğun olduğu D100 güzergahında kaza riskini artırdığı belirlendi.

Yapı sahiplerine uyarı yapılmasının ardından kaldırılması için süre tanındı. Verilen süreye rağmen faaliyetine devam eden yerlerin önüne araçların duraklamasını engellemek amacıyla bariyer uygulamasına geçildi.

Ekiplerce, D 100 kara yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla yol kenarında faaliyet gösteren satış yerlerinin önüne çelik bariyer monte ediliyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, standartlara uygun olmayan hiçbir yapıya müsaade edilmeyeceğini, bölgedeki bariyer yapım çalışmalarının tespit edilen diğer riskli noktalarda devam edeceğini kaydetti.