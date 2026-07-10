Dacia, Yeni Modeli Striker'ı Tanıttı - Son Dakika
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Dacia, Yeni Modeli Striker'ı Tanıttı

Dacia, Yeni Modeli Striker\'ı Tanıttı
10.07.2026 05:31
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Dacia, Bursa'da üreteceği Striker modelini tanıttı. 2026'da satışa sunulacak.

Dacia, yeni modeli Striker'ı resmen tanıttı. Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olan araç, C segmentinde markanın iddiasını artırmayı hedefliyor. Hibrit, Hybrid 4x4 ve LPG motor seçenekleri sunulacak.

Avrupa'da 25 bin euronun altında başlangıç fiyatıyla satışa çıkması planlanan Striker'ın Türkiye fiyatı, giriş seviyesinde yaklaşık 1.8 milyon TL olacak. Donanım ve opsiyonlarla fiyat 2.3 milyon TL'ye kadar çıkabilir. Resmi fiyat henüz açıklanmadı.

Striker'ın en büyük avantajı, Bursa'da üretilmesi sayesinde yerlilik oranının yüzde 40'ın üzerine çıkması ve ÖTV muafiyetli araç alımında tercih edilebilmesi. Satışların 2026 son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Bursa, Dacia, Son Dakika

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