Dacia, Yeni Modeli Striker\'ı Tanıttı

Dacia, yeni modeli Striker'ı resmen tanıttı. Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olan araç, C segmentinde markanın iddiasını artırmayı hedefliyor. Hibrit, Hybrid 4x4 ve LPG motor seçenekleri sunulacak.

Avrupa'da 25 bin euronun altında başlangıç fiyatıyla satışa çıkması planlanan Striker'ın Türkiye fiyatı, giriş seviyesinde yaklaşık 1.8 milyon TL olacak. Donanım ve opsiyonlarla fiyat 2.3 milyon TL'ye kadar çıkabilir. Resmi fiyat henüz açıklanmadı.

Striker'ın en büyük avantajı, Bursa'da üretilmesi sayesinde yerlilik oranının yüzde 40'ın üzerine çıkması ve ÖTV muafiyetli araç alımında tercih edilebilmesi. Satışların 2026 son çeyreğinde başlaması bekleniyor.