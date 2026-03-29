Daday'da Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kayabağı köyü Kalyar Mahallesi'nde Satı Kartal'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Reyhan Yavuz'a ait eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
