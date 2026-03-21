Daejeon'da Fabrika Yangını: 14 Ölü, 60 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daejeon'da Fabrika Yangını: 14 Ölü, 60 Yaralı

21.03.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki otomobil parça fabrikasında çıkan yangında 14 kişi öldü, 60 yaralı var.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangında 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, dün yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Yetkililer, yangının yaklaşık 10,5 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları için ağır iş makinelerinin kullanıldığını aktardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları bölgede patlama meydana geldiğini ifade etti.

Olay yerini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise yangının sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkarmıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesi'ne mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güney Kore, Otomobil, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daejeon'da Fabrika Yangını: 14 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 20:32:49. #7.13#
SON DAKİKA: Daejeon'da Fabrika Yangını: 14 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.