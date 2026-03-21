Daejeon'daki Fabrika Yangınında 11 Ölü

Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, dün yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı.

Yetkililer, yangının yaklaşık 10 saat 30 dakika süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Yangın sırasında fabrikada 170 işçinin bulunduğunu belirten yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaralanan 59 kişiden bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkazı kaldırmak için ağır iş makineleri kullanıldığını aktardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkarmıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesine mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.