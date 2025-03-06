DAEŞ Operasyonu: 12 Gözaltı, 3 Tutuklama

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(BİNGÖL) - Bingöl merkezli Samsun ve Malatya'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 9 şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekiplerin, Bingöl merkezli Samsun ve Malatya'da düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 9 şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.