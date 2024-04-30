Dağ keçileri sürü halinde Harput'ta görüntülendi - Son Dakika
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Dağ keçileri sürü halinde Harput'ta görüntülendi

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi. Son zamanlarda Elazığ'da sıkça görülen dağ keçileri, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı.

30.04.2024 23:13
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Dağ keçileri sürü halinde Harput'ta görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ'da sıkça görülmeye başlandı. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi'ne gelen keçiler, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre kayalıklarda gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Harput, Elazığ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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