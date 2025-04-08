Dağcılar Bolkar Dağları'nda zirve yaptı

NİĞDE - Adana ve Osmaniye'den gelen bir grup dağcı, Niğde sınırları içinde bulunan Bolkar Dağları'nda tırmanış yaptı, 2 bin 950 rakımlı zirvede Türk bayrağı açtı.

Dağcılık ve Doğa Sporları Dernekleri üyeleri, 6 Nisan'da Bolkar Dağları'nda 5.5 saat süren zorlu bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanışa Karagöl, Çinigöl ve Pilottepe'ye ulaşan Meydan Yaylası'ndan başlayan katılımcılar, karla kaplı rotada 5,5 saatlik zorlu bir parkurun ardından 2 bin 950 metre rakımlı Pilottepe zirvesine ulaştı. Zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağını açarak bu anlamlı anı ölümsüzleştirdi. Bahar mevsiminin gelmiş olmasına rağmen bölgede etkisini sürdüren sert kış şartlarında zirve faaliyeti yaptıklarını ifade eden dağcılar, hava sıcaklığının -15 dereceye kadar düştüğü tırmanışı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getird.

Bolkarlar Doğa tutkunlarını bekliyor

Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında yer alan Bolkar Dağları; doğal zenginlikleri, yaklaşık 3 bin metreye ulaşan rakımıyla dikkat çeken dağ silsilesi, bünyesinde barındırdığı Karagöl ve Çinigöl gibi eşsiz gölleriyle her yıl doğa tutkunları ve fotoğrafçılar başta olmak üzere pek çok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Bölge, yalnızca tırmanış sporlarıyla değil, eşsiz manzaraları ve biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Karagöl ve Çinigöl, dünyada yalnızca bu bölgede yaşayan endemik Toros Kurbağasına ev sahipliği yaparken, bölge yılın büyük bölümünde doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından ziyaret ediliyor.