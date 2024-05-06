Dağcılar Yenilenebilir Enerjiye Dikkat Çekmek İçin Tırmandı - Son Dakika
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Dağcılar Yenilenebilir Enerjiye Dikkat Çekmek İçin Tırmandı

Vanlı dağcılar, Rota Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 3 bin 100 rakımlı Dernekos Dağı'na tırmandı. Bu etkinlikle, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanarak çevre kirliliğinin azaltılması hedeflendi.

06.05.2024 22:21  Güncelleme: 22:53
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Dağcılar yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek için tırmandı

Vanlı dağcılar 3 bin 100 rakımlı Dernekos Dağı'na tırmandı

VAN - Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi 12 dağcı, Van'ın Gevaş ilçesinde 3 bin 100 rakımda kurulan rüzgar enerjisi santrali bölgesine tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü'nün üyeleri, her hafta yeni bir bölgede etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede kulübün bu haftaki etkinliği ise Gevaş ilçesinde yer alan 3 bin 100 rakımlı Dernekos Dağı oldu. Baharın hakim olduğu dağın eteğinden tırmanışa geçen dağcılar, zirvede ise kar örtüsüyle karşılaştı. Aynı günde iki mevsimi bir arada yaşayan dağcılar, zirveye kurulan rüzgar enerjisi santrali manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra inişe geçti.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarını çoğaltmamız gerekiyor"

Geziye dair açıklamalarda bulunan Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, 12 kişilik bir ekiple Dernekos Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu haftaki tırmanış etkinliklerinde yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek olduğunu ifade eden Başkan Karacan, "Diğer enerji kaynaklarını düşündüğümüzde çevre kirliliği kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarını günümüzde çoğaltmamız ve önemsememiz adına bölgede bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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