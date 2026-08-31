Dağcılar Zafer Bayramı'nda Ilgaz Dağı'na Tırmandı

Çankırı'da dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü tarafından Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Kulüp Başkanı Nuri Erkenci liderliğinde tırmanışa katılan 7 sporcu, sabah saatlerinde Ilgaz Dağı'nın eteklerinden zirveye doğru yürüyüşe geçti.

Yoğun fırtına ve sise rağmen sporcular, tırmanışı 2 bin 546 metre yükseklikteki Küçük Hacet Tepesi'nde tamamladı.

Zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra inişe geçti.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplamda 13 kilometrelik mesafenin katedildiğini ve 1000 metre irtifa kazanıldığını belirterek, tırmanışa katılan sporcuları gösterdikleri azimden dolayı tebrik etti.