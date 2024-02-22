'Dağların Oğlu' Bülent Erkan'ın Tilki ile Dostluğu - Son Dakika
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'Dağların Oğlu' Bülent Erkan'ın Tilki ile Dostluğu

\'Dağların Oğlu\' Bülent Erkan\'ın Tilki ile Dostluğu

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve 'Dağların Oğlu' olarak tanınan profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın tilki ile uzun süredir devam eden dostluğu hem ilgi çekiyor hem de gülümsetiyor. Bülent Erkan, tilkiyi zayıf gördüğü günlerde beslemeye başlamış ve zamanla tilkiye alışmış. Tilki ile olan dostluğu gün geçtikçe güçleniyor.

22.02.2024 23:47  Güncelleme: 23:52
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'Dağların Oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan'ın tilki ile dostluğu gülümsetti

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve "Dağların Oğlu" olarak tanınan profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın tilki ile uzun süredir devam eden dostluğu görenlerin hem ilgisini çekiyor hem de gülümsetiyor.

Doğal yaşamı ve yaban hayvanlarla olan yakın ilgisiyle dikkat çeken Bülent Erkan, uzun dönemdir dostluk kurduğu tilki ile çektiği videolar izleyenlerin yüreğini ısıtıyor.

Tilkinin ilk geldiği günlerde zayıf düştüğünü ve kendisini beslemeye başladığını anlatan Bülent Erkan, "Tilkiyi zayıf görünce onu beslemeye çalıştım. Tilkiye tavuk aldım. Bayağı beslendi ve zamanla bana alıştı. Tilkiyi evcilleştirmek tam anlamıyla doğru değil. Kendimden de uzak tutmaya çalıştım. Gündüzleri değil artık geceleri gelmeye alıştırdım. Gündüz gelince tavuk çalıyor buda iyi olmuyor. Tilki ile başlayan dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Erzurum, İspir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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