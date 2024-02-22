'Dağların Oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan'ın tilki ile dostluğu gülümsetti
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve "Dağların Oğlu" olarak tanınan profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın tilki ile uzun süredir devam eden dostluğu görenlerin hem ilgisini çekiyor hem de gülümsetiyor.
Doğal yaşamı ve yaban hayvanlarla olan yakın ilgisiyle dikkat çeken Bülent Erkan, uzun dönemdir dostluk kurduğu tilki ile çektiği videolar izleyenlerin yüreğini ısıtıyor.
Tilkinin ilk geldiği günlerde zayıf düştüğünü ve kendisini beslemeye başladığını anlatan Bülent Erkan, "Tilkiyi zayıf görünce onu beslemeye çalıştım. Tilkiye tavuk aldım. Bayağı beslendi ve zamanla bana alıştı. Tilkiyi evcilleştirmek tam anlamıyla doğru değil. Kendimden de uzak tutmaya çalıştım. Gündüzleri değil artık geceleri gelmeye alıştırdım. Gündüz gelince tavuk çalıyor buda iyi olmuyor. Tilki ile başlayan dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › 'Dağların Oğlu' Bülent Erkan'ın Tilki ile Dostluğu - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?