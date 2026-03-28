Üye Girişi
Son Dakika Logo

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı 17 yaşındaki Suriyeli genci kurtaramadı

28.03.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye uyruklu 17 yaşındaki H.E., Kahramanmaraş’ta bir poligondan 2 tabanca ve 300 mermi çaldıktan sonra yakalandı; mahkeme, sanığa 5 yıl 10 ay hapis ve 30 bin lira para cezası verdi.

Kahramanmaraş'ta girdiği poligondan 2 tabanca ile bir kutu mermi çalan Suriye uyruklu sanık H.E. (17), yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Eylül 2025'te Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda meydana geldi. H.E., arka giriş kapısını levye ile kırarak girdiği poligondan 2 tabanca ve 300 mermi alıp kayıplara karıştı. İhbar sonrası polis H.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 3 gün süren ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar sonunda H.E., çaldığı silah ve mermilerle birlikte yakalandı.

"SURİYE'YE BABAMIN YANINA GİDECEKTİM"

Sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede; annesinin eve almadığını, bu nedenle de Suriye'ye babasının yanına gitmeye karar verdiğini belirterek, "Daha önceden içeride silah olduğunu bildiğim poligona girerek, kendimi korumak amacıyla biraz silah alıp Suriye'ye gitmeye karar verdim. Kapıları yokladığımda biri el ile bastırılınca hemen açıldı. Silahların olduğu camlı bölmeden 2 tane silah ile bir kutu mermi aldım" dedi.

TUTUKLANDI

H.E., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda H.E. hakkında 'Hırsızlık' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Kahramanmaraş Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan H.E., pişman olduğunu belirtip, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti; H.E.'ye 'Hırsızlık' suçundan 5 yıl 10 hapis cezası, 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 30 bin lira adli para cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    yahu silahlar neden çelik kasada saklanmaz???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 14:23:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.