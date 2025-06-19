Daha Yeşil Antalya İçin Tasarım Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Daha Yeşil Antalya İçin Tasarım Yarışması Sonuçlandı

19.06.2025 14:08  Güncelleme: 14:44
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda dereceye giren proje ve tasarımlar ödüllendirildi. Yarışmada en güzel çiçekçilik, peyzaj ve yeşil alan uygulamaları değerlendirildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. En güzel çiçekçilik tasarımı, yeşil alan uygulamaları ve peyzaj ile kent donatıları tasarımlarında dereceye giren uygulamalar ödüllendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini ve çevre sevgisini artırmak, çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda dereceye giren peyzaj çalışmaları ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, daire başkanları, STK temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, oda başkanları, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dört ana katogeride yarıştılar

Bu yıl kapsamı genişletilen yarışma, dört ana kategoriye ayrıldı. Kategoriler, "Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirildiği ve Sergilendiği İlçeler", "En Güzel Çiçekçilik Tasarımları", "En Güzel Yeşil Alan Uygulamaları" ve "En Güzel Peyzaj ve Kent Donatıları Tasarımları" oldu. Bu kategorilerde katılım sağlayan ilçe belediyelerinin yaptığı uygulama projeleri, çiçekçilerin hazırladığı aranjman, teraryum, tag tasarım ve uygulamalar ile üniversite öğrencilerinin projeleri de ödül töreninde sergilendi.

"24 çevre ödülüne layık olmanın gururunu yaşıyoruz"

Ödül töreninin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu,"'Daha Yeşil Bir Antalya' için yapılan çalışmalarda farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mızı güzelleştirmek için el birliği ile çalışıyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek'in göreve geldiği günden itibaren ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılan 24 çevre ödülüne layık olmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışmada dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çalışmalara ödülleri verildi

Ödül töreninde, "En Güzel Yeşil Alan Uygulamaları" kategorisinde dereceye giren 18 vatandaş ödüllerine kavuştu. Bu kategoride, en güzel teras, apartman-site bahçesi, konut bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi ve en güzel açık, kapalı balkonlar ödül aldı. Bu alanlarda, üçüncü olan katılımcılara 10 bin TL, ikinci olan katılımcılara 15 bin TL ve birinci olan yarışmacılara da 20 bin TL ve plaket hediye edildi.

Ayrıca diğer kategorilerde katılım sağlayan üniversite öğrencilerine, ilçe belediyelerine ve çiçekçilere de katılım belgesi takdim edildi. Jüri üyelerine de plaket verildi.

Kaynak: ANKA

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