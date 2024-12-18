Dahiye\'de Büyük Yıkım: Yüzlerce Bina Yok Oldu

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 2 ay boyunca hedef aldığı Dahiye bölgesinde yüzlerce bina yerle bir oldu.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de İsrail ordusunun hava saldırıları geride büyük yıkım bırakırken, İsrail dronları neredeyse tüm gün bölgenin üzerinde uçuş yapmaya devam ediyor.

Lübnan basınında, İsrail'in yaklaşık 2 ay süren saldırılarında yüzlerce bina ve binlerce konutun yıkıldığı veya ikamet edilemez hale geldiği belirtildi.

Dahiye'de saldırılara maruz kalan binalar için durum değerlendirme çalışmaları sürerken, 100'den fazla bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenledi.

Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesini hedef alan saldırılarda, Eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, halefi Haşim Safiyyuddin ve Rıdvan Gücü komutanlarından İbrahim Akil hayatını kaybetti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.