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Daihatsu Motor, hatalı güvenlik testleri sonrası sevkiyatları durduracak - Son Dakika
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Daihatsu Motor, hatalı güvenlik testleri sonrası sevkiyatları durduracak

Daihatsu Motor, modellerinde saptanan hatalı güvenlik kalite testleri sonrası yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durduracağını açıkladı. Japon firma, hatalı testlerin nedeninin otomobil imalat süresinin kısaltılması için yapılan baskı olduğunu kabul etti. Bu durumun diğer markaları da etkilediği belirtildi.

Daihatsu Motor, hatalı güvenlik testleri sonrası sevkiyatları durduracak
22.12.2023 - 07:25,
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Daihatsu Motor, modellerinde saptanan hatalı güvenlik kalite testleri sonrası yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durduracağını bildirdi.

Japon firma, yaptığı açıklamada, güvenlik kalite testlerindeki hatalara yönelik iddialar sonrası kurulan tarafsız heyetin araştırmasını kabul etti.

Buna göre, Osaka merkezli mini araç üreticisi, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onayladı.

Japon firma, modellerinde saptanan hatalı güvenlik kalite testleri sonrası yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Heyet raporu

Tarafsız heyet, raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, otomobil imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını gösterdi.

Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlar üzerinde muazzam baskı vardı." ifadesini kullandı.

Diğer marka satışları da etkilendi

Hatalı güvenlik testlerinin Endonezya'daki Xenia, Malezya'daki Axia ile Toyota, Mazda ve Subaru markaları altında satılan bazı modelleri de kapsadığı aktarıldı.

Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, Tokyo'daki açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimdedir." diyerek kamuoyundan özür diledi.

Sorumluluğuna yönelik "istifaya" yanaşmadığını kaydeden Okudaira, "benzer olayların tekrarının önlenmesinin zeminini hazırlamayı" umduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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