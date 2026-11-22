Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği Dakar Bienal, kıtadan ve diasporadan 79 sanatçı ve tasarımcının çalışmalarını Senegal'in başkenti Dakar'da sanatseverlerle buluşturuyor.

İki yılda bir düzenlenen ve çağdaş sanat alanında çalışan Afrikalı sanatçıları bir araya getirmeyi hedefleyen bienalin resmi seçkisi, Dakar'ın Cap Manuel semtindeki eski Adalet Sarayı'nda sergileniyor.

Senegal, henüz Fransa'dan bağımsızlığını kazanmadan 1958'de hizmet vermeye başlayan binada, fotoğraf, resim, heykel, enstalasyon, dijital sanat, tasarım gibi birçok farklı alanda eserler meraklılarını bekliyor.

Eski Başbakan Mamadou Dia'nın 1963'te ömür boyu hapse mahkum edildiği, 1988'deki cumhurbaşkanı seçiminin mağlubu Abdoulaye Wade'in yargılandığı bu ikonik yapı, 2016'dan bu yana her 2 yılda bir Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl "Anti kırılganlık; Onarım Sanatları ve Tepki Stratejileri" temasıyla düzenlenen etkinliğin ana seçkisinde, 17 Afrika ülkesinden 54 sanatçı yer alıyor.

Resmi seçkide, tasarım bölümünden 22 katılımcı ve özel davet kapsamında 3 sanatçı da bulunuyor.

İran kökenli Fransız sanat tarihçisi ve küratör Morad Montazami'nin sanat yönetmenliğini üstlendiği bienal, sanatın krizler sonrasında toplumsal dayanışmaya ve iyileşmeye nasıl katkı sağlayabileceğini ele alıyor.

Eski adalet sarayı, ana serginin yanı sıra Senegal ile bienalin onur konuğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin pavilyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Aynı mekandaki "Sunu Patrimoine" sergisi, Senegal'in 1960'tan bu yana oluşturduğu kamu sanat koleksiyonlarına odaklanıyor.

Dakar'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde de "Ngoor" adıyla tanınan 2017'de yaşamını yitiren Senegalli ressam ve heykeltıraş Abdoulaye Niokhor Bob'a adanan bir sergi bulunuyor.

Bienalin bağımsız "OFF" programında da Dakar'ın yanı sıra Senegal'in çeşitli kentlerinde düzenlenen 450 etkinlik yer alıyor.

19 Kasım'da kapılarını açan Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliği Dakar Bienali, 19 Aralık'a kadar gezilebilecek.