Dakar'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

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Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Müridi tarikatının 2019'da açtığı camide ramazan öncesi halılar ve yerler temizlendi, hoparlörler değiştirildi, ışıklandırma sisteminin bakımı yapıldı.

Arapçada "Cennete giden yol" anlamına gelen ve Batı Afrika'nın en büyük camisi olan Massalikoul Jinaan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan boyunca her gün iftar programları düzenlenecek.

Sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazı iftar sofralarında binlerce kişi aynı anda orucunu açacak. Müridi tarikatının ileri gelenleri, Dakar'da mukim Müslüman büyükelçiler için de camide iftar verecek.

Ramazan boyunca teravih namazlarının hatimle kılınacağı camiyi günlük 25 ila 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Massalikoul Jinaan Camisi

Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla ilgi çeken Massalikoul Jinaan Camisi, 27 Eylül 2019'da ibadete açıldı.

Adını Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde devlet tarafından 6 hektarlık alana 7 yılda inşa edildi.

Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin olmak üzere toplam 30 bin kişi namaz kılabiliyor.

Cami, üstünde saatin bulunduğu 78 metrelik boyuyla Senegal'in en uzun minaresine sahip. Yapının 5 minaresi, biri Kudüs'teki Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor.