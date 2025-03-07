Dakar'da Ramazan'ın İlk Cuma Namazı

Senegal'in başkenti Dakar'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Dakar'ın sembollerinden, Atlantik Okyanusu kıyısındaki İlahiyat Camisi'nde cuma namazı için toplanan cemaat, kalabalık nedeniyle cami dışına taştı.
Camiye sığmayan cemaat, namazı yol kenarında kılarken renkli görüntüler oluşturdu.
Uzun 2 minaresi, ilginç mimarisi ve okyanusa nazır konumuyla Dakar'ın sembollerinden kabul edilen İlahiyat Camisi, 1997'de ibadete açılmıştı.
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