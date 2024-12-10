Dakka, Dünyanın En Kirli Hava Kalitesine Sahip Şehri

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Bangladeş'in başkenti Dakka, bu sabah yapılan ölçümlere göre, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olmayı sürdürüyor.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verileri, Bangladeş'te milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden hava kirliliğinin, "tehlikeli" kabul edilen seviyesini koruduğunu gösterdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, bu sabah yapılan ölçümler sonucu kaydedilen ve "çok sağlıksız" kategorisinde yer alan 241 AQI değeriyle başkent Dakka, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti oldu.

Pakistan'ın Lahor kenti, Vietnam'ın başkenti Hanoi ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de sırasıyla 219, 194 ve 191 AQI ile listenin ikinci, üçüncü ve dördüncü sırasında yer aldı.

Dakka'da hava kalitesinin, daha önce de dünya genelinde en kötü seviyeye ulaştığı kaydedilmişti. Uzun süredir hava kirliliği sorunlarıyla boğuşan başkent Dakka'da hava kalitesi genellikle kış aylarında "sağlıksız" hale geliyor.