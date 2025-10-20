Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde çıkan yangının 26 saatlik çalışmaların ardından tamamen söndürüldüğü açıklandı.
Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İtfaiye ve Sivil Savunma Birimi yetkilileri, havalimanındaki yangının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yangının 26 saatlik çalışmaların ardından tamamen söndürüldüğünü bildiren yetkililer, 23 birimin yeniden faaliyete geçtiğini ve havalimanının uçuşlara yeniden açıldığını ifade etti.
Yetkililer, yangını söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeci ve sivil havacılık görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 35 kişinin yaralandığını bildirdi.
BBC'ye açıklama yapan Bangladeş Uluslararası Hava Ekspres Derneği yetkilileri, yangının verdiği zararın 1 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini aktardı.
Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde cumartesi günü yangın çıkmıştı.
Yangın nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulmuş, birçok uçuşun rotası değiştirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Dakka Havalimanı'ndaki Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?