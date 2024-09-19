Dalaman\'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kamu kurumu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Adile İhsan Mermerci Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Psikolojik Danışman Ramazan Dovan, bağımlılık türleri, bağımlılığın toplum üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri konularını anlattı.
Katılımcılara bağımlılıkla ilgili detaylı bilgiler sunularak, riskler ve bağımlılıkla başa çıkma yolları kapsamlı şekilde açıklandı.
Dalaman Kaymakamı Mesut Yakut ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit tarafından organize edilen etkinlikle bağımlılığa karşı güç birliği oluşturulması amaçlanıyor.
İlçe genelinde bağımlılıkla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla benzer etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.
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