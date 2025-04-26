Dalaman\'da Kabloya Sıkışan Leylek Kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan ve bu sebeple uçamayan leyleği görenler, durumu Dalaman Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleği kablolardan kurtarıp serbest bıraktı.