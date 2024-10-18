Dalaman\'daki Yangın İçin 5 Helikopter Görevde

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MSB: 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında 5 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olması için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter görevlendirildi" denildi.