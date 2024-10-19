Dalaman Havalimanı\'nda Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Havalimanı personeline, bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde havalimanı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

Bağımlılıkların iş yerinde yarattığı olumsuz etkiler ve bunlara karşı alınacak önlemler üzerinde durulan eğitimde, ilçede yürütülen çalışmalarda, bağımlılıkla mücadeleye dair farkındalığı artırmak için eğitimler düzenlendiği, sahada aktif çalışmalar yapılarak da birçok vatandaşa ulaşıldığı belirtildi.

Madde bağımlılığına karşı erken uyarı işaretlerinin nasıl tespit edileceği, bağımlılıktan etkilenen kişilerin güvenlik riskleri yaratabileceği durumlar ve bu kişilere nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda personel bilgilendirildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek, çalışmaların ilçede daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit ise eğitimin hem çalışanların hem de toplumun güvenliğine önemli katkı sağladığını dile getirdi.