Dalaman ve Bodrum açıklarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi - Son Dakika
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Dalaman ve Bodrum açıklarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

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Muğla açıklarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Dalaman açıklarında ticari yattaki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Bodrum açıklarında balık avlama teknesindeki rahatsızlanan kişi sağlık personeline teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçeleri açıklarında denizde yaralanan ve rahatsızlanan kişileri, sahil güvenlik ekipleri tahliye etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarındaki ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bodrum açıklarındaki balık avlama teknesinde rahatsızlanan kişi de sahil güvenlik ekiplerince sağlık personeline teslim edildi.

Kaynak: AA
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