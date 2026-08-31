Dalgıçtan Sahiplerine Ulaşan Eşyalar - Son Dakika
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Dalgıçtan Sahiplerine Ulaşan Eşyalar

Dalgıçtan Sahiplerine Ulaşan Eşyalar
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Antalya'da dalgıç Ali Kılıç, deniz altında bulduğu cep telefonları ve gözlükleri sahiplerine ulaştırdı.

ANTALYA'da dalış sırasında deniz dibinde buldukları cep telefonları ve marka gözlükleri sahiplerine ulaştırmak için sanal medya hesabından duyuru yapan profesyonel dalgıç Ali Kılıç, bugüne kadar 3 telefon ve bir kadın cüzdanını sahiplerine ulaştırdı. Konyaaltı Falezleri'nin altında son yıllarda popüler olan sup board (kürek sörfü) yapanların düşürdüğü 6 cep telefonu ve onlarca güneş gözlüğü ya da numaralı gözlüğü sanal medya hesabından paylaşan Kılıç, sahibi çıkmayan gözlükleri takipçilerine hediye ediyor.

Antalya Konyaaltı Falezler bölgesinde son yıllarda popüler olan sup board etkinliği yapanların denize pek çok eşya düşürdüklerini belirten profesyonel sanayi dalgıcı Ali Kılıç, bu eşyalar arasında pahalı cep telefonları, marka güneş gözlükleri, numaralı gözlükler ve cüzdanlar olduğunu söyledi. Dalgıç Ali Kılıç, "Şu ana kadar toplam 6 telefon, gözlükler ve bir kadın cüzdanı bulduk. İçinde kimliği, bütün eşyaları olan bir cüzdandı ve sahibini bulup teslim ettik" dedi.

9 AYDIR SU ALTINDAYMIŞ

Dalış yaptıklarında buldukları bu eşyaları kendi sanal medya hesaplarından yayımladıklarını sözlerine ekleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Toplam 3 kişinin telefonunu sahiplerine ulaştırdık. Kadın cüzdanını da sahibine ulaştırdık. Hanımefendi falezlerin üstünde restoranda yemek yerken kolu deyip düşürmüş cüzdanını. 9 aydır su altındaymış. ve biz bulup çıkarmış olduk."

'ÇOK MUTLU OLUYORLAR'

Telefonlarına kavuşanların çok mutlu olduklarını belirten Kılıç, "Sosyal medyamızda görünce 'Bu telefon benim' deyip bize ulaştılar. Aşırı derecede mutlu oldular çünkü ümidi kesmişler. Telefonu su altında kim bulacak ki diye düşünmüşler" diye konuştu.

Güneş gözlüğü ve numaralı gözlükleri gösterirken, "Mesela şu elimdeki pahalı gözlükler grubu" diyen Kılıç, "Şu an elimde takribi 55-60 bin liralık gözlük tutuyorum" dedi. Kişilerin sanal medyadan görüp kendilerine ulaşıp "Bu gözlük benim" demeleri halinde bunun kanıtının da olmadığını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Telefonu kanıtlamak kolay çünkü fotoğrafları içinde, sim kartı içinde. Ama gözlükler için öyle değil. Biz de gözlüklerle ilgili şunu yapıyoruz. Sahibi çıkmayan gözlükleri sosyal medyadaki takipçilerimize hediye amaçlı dağıtıyoruz."

'10 İLE 30 METRE ARASINDAKİ DERİNLİKTE BULDUK'

Sup yapanların eşyalarını düşürdükleri derinliklerin değiştiğini de kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

"10 metreye de 30 metreye düşüren de var. Aslında bu arkadaşlar ne kadar dikkat ederse etsin kaza sonuçta. Kimse böyle olmasını istemez. Sonuçta orada bir maddi boyut da manevi boyut da var."

Kılıç, Konyaaltı'nda sup yapanlara, "Eğer olur da değerli eşyalarını düşürürlerse bize ulaşsınlar. Biz bir şekilde buluruz" diye seslendi.

Kaynak: DHA

Ali Kılıç, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalgıçtan Sahiplerine Ulaşan Eşyalar - Son Dakika

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