Dalış Eğitimi Sırasında Ölüm

Antalya'da dalış eğitimi sırasında su altında fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir dalış merkezine ait tekne ile Balıkçı Barınağı'ndan açılarak Sıçan Adası açıklarına gelen bir grup, eğitmenler eşliğinde hazırlıklarını tamamlayıp dalış yaptı.

Eğitim dalışı yapan grup içerisinde bulunan Fahriye Daşlı (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı sırada rahatsızlandı.

Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkartılarak tekneye alınan Daşlı'ya ilk müdahale teknede bulunanlar tarafından yapıldı.

Eğitmenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Daşlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daşlı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.