Dalya Toktaş'tan Başarı: Bölüm Birincisi Oldu - Son Dakika
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Dalya Toktaş'tan Başarı: Bölüm Birincisi Oldu

Dalya Toktaş\'tan Başarı: Bölüm Birincisi Oldu
11.06.2026 14:56
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Pamukkale'de hayvancılıkla birlikte eğitimini sürdüren Dalya Toktaş, dış ticaret bölümünü birincilikle bitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğreniminin yanı sıra ailesiyle hayvancılık yapan 20 yaşındaki Dalya Toktaş, Pamukkale Üniversitesi Dış Ticaret Programı'nı bölüm birincisi olarak tamamladı.

Almanya'da 2006 yılında dünyaya gelen Dalya Toktaş, ailesinin 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yapmasıyla Denizli'ye yerleşti.

Toktaş, babasının çocukluk mesleği olan hayvancılığı sürdürme kararı almasının ardından ona destek vermeye başladı, küçük yaşlardan itibaren hem eğitimini hem hayvancılığı sürdürdü.

Ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesinde başlayan Toktaş, daha sonra yatay geçişle Pamukkale Üniversitesine geldi. Toktaş, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

"Hayvan otlattı, yem verdi, ahır temizledi"

Toktaş, AA muhabirine, eğitim hayatı boyunca en büyük destekçisinin ailesi olduğunu, elde ettiği başarıyı onlara armağan ettiğini söyledi.

Üniversite öğrencisiyken babasını yalnız bırakmamaya çalıştığını anlatan Toktaş, "Hem okuyup hem aileye destek olmak elbette zor oluyor. Bedenen yoruluyorsunuz ancak günün sonunda elde ettiğiniz başarıları görünce bütün yorgunluk geçiyor. Ortaya çıkan manevi mutluluk çok daha değerli." dedi.

Yoğun çalışmanın insanı geliştirdiğine inandığını dile getiren Toktaş, Almanca ve İngilizce bildiğini, kariyerini dış ticaret alanında şekillendirmek istediğini kaydetti.

Baba Hamza Toktaş da kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Hayvancılıkla uğraşırken ailece birlikte çalıştıklarını anlatan Toktaş, "Kızım okuldan arta kalan zamanlarda sürekli yanıma gelirdi. Hayvanların otlatılmasından bakımına, yem verilmesinden ahır temizliğine kadar birçok işte bana destek oldu. Biz aslında birlikte çalışan küçük bir aile şirketi gibiydik." ifadelerini kullandı.

Toktaş, kızının dış ticaret alanında ülkeye katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dalya Toktaş'tan Başarı: Bölüm Birincisi Oldu - Son Dakika

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