Dalyan\'da Tomris Hatun teknesi sefere başladı, 257 tekne dönüştürülecek

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda çevre kirliliği ve motor gürültüsünü azaltmak amacıyla hayata geçirilen elektrikli tekne dönüşüm projesinin ilk örneği "Tomris Hatun", deneme sürüşlerini başarıyla tamamlayarak suya indirildi.

Dalyan ve Köyceğiz Gölü'nün eşsiz doğal yaşamını korumayı hedefleyen proje kapsamında üretilen elektrikli tur teknesi, bölgedeki geleneksel tekne ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

Kardak Turizm Tersanesi'nde yaklaşık iki ayda tamamlanan tekne, son kontrollerinin ardından seyrine başladı. 11,95 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki "Tomris Hatun", 22 kişinin katıldığı test sürüşünde saatte 10 deniz mili hıza ulaştı.

Muğla Valiliği öncülüğünde yürütülen projeyle Dalyan kanalları ve Köyceğiz Gölü'nde faaliyet gösteren gezi ve yolcu teknelerinin aşamalı olarak elektrikli sisteme geçirilmesi, böylece bölgenin doğal dokusunun korunması amaçlanıyor.

İlk aşamada 257 tekne elektrikliye dönüştürülecek

Kardak Turizm'in sahibi ve turizmci Özay Akdoğan, AA muhabirine, Dalyan'da tekne turlarının bölge turizminin önemli unsurlarından biri olduğunu, elektrikli dönüşümün hem turizm faaliyetlerine hem de doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Geleneksel piyade teknesi tasarımı korunarak üretilen Tomris Hatun'un sessiz çalışmasıyla öne çıktığını ifade eden Akdoğan, dönüşümün aşamalı olarak gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Özay Akdoğan, "Dalyan kanalları ve Köyceğiz Gölü'nde yaklaşık 492 ticari gezi ve yolcu teknesi bulunuyor. Dönüşümün ilk aşamasında 257 yolcu teknesinin elektrikli sisteme geçirilmesi hedefleniyor." dedi.

Bölgede kullanılan eski motorların egzoz gazları ve tekne atıklarının doğal yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkati çeken Akdoğan, elektrikli sistemlerin bu etkilerin azaltılmasında önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Sessiz seyirle doğal yaşam korunacak

Özay Akdoğan, elektrikli tekne projesinde yerel tedarikçilerle çalışmaya önem verdiklerini belirterek Muğla Valiliği ve Ortaca Kaymakamlığının da projeye destek verdiğini ifade etti.

Elektrikli motorların sessiz çalışması ve daha az dalga oluşturması sayesinde Dalyan kanallarındaki kuş türleri, sazlık alanlar ve caretta caretta deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Akdoğan, çevreci dönüşümün bölgenin doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Diğer teknelere de örnek olması bekleniyor

Tomris Hatun'un Dalyan ve Köyceğiz'de faaliyet gösteren diğer tekneler için örnek oluşturmasını beklediklerini belirten Akdoğan, elektrikli sisteme geçişle birlikte bölgede daha temiz, sessiz ve doğayla uyumlu bir ulaşım modelinin yaygınlaşmasını istediklerini sözlerine ekledi.