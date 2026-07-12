Damal Şöleni'nde Atatürk Silüeti Görülemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damal Şöleni'nde Atatürk Silüeti Görülemedi

Damal Şöleni\'nde Atatürk Silüeti Görülemedi
12.07.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damal'da düzenlenen Geleneksel Atatürk Şöleni'nde sis nedeniyle silüet bu yıl oluşamadı.

ARDAHAN'ın Damal ilçesindeki 27'nci Geleneksel Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şöleni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından vatandaşlar, Karadağ sırtlarında oluşan Atatürk silüetini görmek için seyir alanına akın etti. Ancak bölgede etkili olan bulut ve sis nedeniyle silüet bu yıl oluşamadı.

Bu sene 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şöleni kapsamında etkinlikler sabah saatlerinde başldı. Etkinlikler dahilinde konserler, halk oyunları gösterileri, Kafkas halk dansları, yağlı güreş müsabakaları ve futbol turnuvası düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Şölenin sonunda saat 18.00 sıralarında vatandaşlar, her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ sırtlarında güneş ışınlarının oluşturduğu Atatürk silüetini izlemek üzere seyir noktasında toplandı. Ancak yoğun bulut ve sis nedeniyle güneş ışınları dağa yansımayınca, Atatürk silüeti bu yıl görülemedi.

Katılımcılar seyir alanında bulunan Atatürk silüeti fotoğrafları ile duvarlara işlenen silüet görsellerini inceleyerek teselli buldu. Vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirip gelecek yıl yeniden gelme temennisinde bulunarak alandan ayrıldı.

HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatleri arasında izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, temmuz ayında düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' ile kutlanıyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damal Şöleni'nde Atatürk Silüeti Görülemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“ Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:58
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
18:50
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 19:27:06. #7.12#
SON DAKİKA: Damal Şöleni'nde Atatürk Silüeti Görülemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.