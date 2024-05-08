Kuzey Makedonya'daki damalı su yılanları ölü taklidi yaparak hayatta kalıyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'daki damalı su yılanları ölü taklidi yaparak hayatta kalıyor

Kuzey Makedonya\'daki damalı su yılanları ölü taklidi yaparak hayatta kalıyor

Kuzey Makedonya'daki Golem Grad adasında yapılan bir araştırma, damalı su yılanlarının yırtıcı hayvanlardan kaçarken vücutlarını dışkıyla kaplayıp, ağızlarını kanla doldurarak ölü taklidi yaptığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu savunma yönteminin yılanın hayatta kalma şansını artırdığını belirtti.

08.05.2024 15:14
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Yeni bir araştırma, Kuzey Makedonya'daki Golem Grad adasında bulunan damalı su yılanlarının (natrix tessellata), yırtıcı hayvanlardan kaçarken vücutlarını dışkıyla kaplayıp, ağızlarını kanla doldurarak yaptıkları ölü taklidiyle hayatta kalma şanslarını artırdığını ortaya koydu.

Damalı su yılanlarının yırtıcılardan kaçarken izledikleri yöntemin tespiti için Belgrad Üniversitesinden iki biyolog, Kuzey Makedonya'daki göl adası Golem Grad'da yakaladıkları 263 damalı su yılanına yırtıcı gibi yaklaşarak tepkilerini gözlemledi.

Araştırmada çoğu yılan türünün yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığında ya kaçtığı veya savaştığı hatırlatılarak Golem Grad'ın damalı su yılanlarının ise hayatta kalabilmek için ölü taklidi yaptıkları tespit edildi.

Araştırmacılar yaptıkları gözlemler sonucu, bu yılan türünün yırtıcı bir hayvan tarafından yakalandığı zaman kendisini dışkıyla kapladığını, vücut kaslarını gevşeterek hareketsiz kaldığını ve açık bıraktığı ağzını kanla doldurduğunu fark etti.

Yırtıcıların avlanma içgüdüleri doğrultusunda genellikle avlarını canlı tercih ettiğini ve ölü olduğunu düşündükleri bir hayvanı yeme olasılıklarının, daha düşük olduğunu vurgulayan bilim insanları, bu savunma yönteminin yılanın yırtıcıdan daha hızlı kaçmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, ayrıca ölü taklidi yapmanın yırtıcının dikkati anlık olarak dağıldığında veya yakaladığı avı geride bırakmaya karar verdiğinde yılana kaçma şansı tanıyabileceğini de belirtti.

Çalışmanın detaylarına "Biology Letters" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA

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