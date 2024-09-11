Damat, gelini nikah masasına vinçle getirdi - Son Dakika
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Damat, gelini nikah masasına vinçle getirdi

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Manisa'da nikah masasına oturan genç çiftin gelin arabası damadın iş aracı vinç oldu

11.09.2024 19:28  Güncelleme: 19:46
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Damat, gelini nikah masasına vinçle getirdi

Manisa'da nikah masasına oturan genç çiftin gelin arabası damadın iş aracı vinç oldu

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıldır vinç operatörü olan damat, müstakbel eşini nikah salonuna gelin aracı olarak süslediği vinçle götürdü. Önde gelin aracı olarak süslenen vinç arkasında akrabalarından oluşan düğün konvoyuna yoldan geçen araçlar da kornalarını çalarak mutluluklar diledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki Doğan Çoban ve Funda Akar Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısındaki Nikah Salonunda dünya evine girdi. 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan damat Doğan Çoban gelin aracı olarak da iş makinesi olan vinci tercih etti. Gelini vinçle almaya giden damat Doğan Çoban, "Bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Sonrasında ileriki günlerde arkadaş olduk. Sonrasında birbirimize güvenimizi, saygımızı kazandık. Birbirimize bağlı olduğumuz için evlenmeye karar verdik. Evlenmeye karar veren arkadaşlar da önce saygı sevgi ve güven yeterli oluyor. Günümüzde bir çok farklı etkinlikler oluyor. Biz de farklı bir şey yapmak için böyle bir düşünceye girdik. Kendimiz için mutluyuz" dedi.

Vinçle nikah salonuna giden gelin Funda Akar ise şunları söyledi: "Daha önce bu tür işler görüyorduk. Biz de böyle bir şey yapsak mı diye konuşuyorduk. Bana sürpriz oldu. Beklemiyordum böyle bir şey. Güzel oldu"

Vinç ve arkasındaki konvoyla Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısındaki nikah salonuna gelen genç çift sevdiklerinin huzurunda bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

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