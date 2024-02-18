İstanbul'da yolu kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler tepki gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da yolu kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler tepki gösterdi

İstanbul Büyükçekmece'de düğün konvoyuyla yolu trafiğe kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

18.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düğün konvoyuyla yolu trafiğe kapatıp halay çeken damat ve geline, sürücüler kornayla tepki gösterdi.

YOLU TRAFİĞE KAPATIP HALAY ÇEKTİLER

Mimarsinan Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, düğün konvoyu ile yolun ortasında durup araç trafiğini engelleyen damat ve gelin ile yakınlarının halay çekmesi, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Damat ve Gelinin Trafiği Kapatıp Halay Çekmesine Tepki

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüye göre, araçlarından inen gelin ve damat ile yanındakiler halay çekerken, yolda oluşan araç trafiği nedeniyle sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gelin ve damat ile konvoydakiler, tekrar araçlarına binerek ilerledi.

İstanbul\'da yolu kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler tepki gösterdi
Kaynak: AA

Büyükçekmece, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yolu kapatıp halay çeken gelin ve damada sürücüler tepki gösterdi - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Gursel kalen: Bu nasıl bir dengesizlik. Hadi diyelim evlenenlerin aklı başka yerlerde hiç mi orda aklı başında birisi yok. Memlekette oynayacak yer mi bulamadınız? İşi olan var hastası var bu ne cahilliktir. 272 5 Yanıtla
  • Gerginyo : Anlayışsız gerezekler 206 14 Yanıtla
  • Akif Çağran: ALLAH kimseyi görgüsüz yapmasın 175 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Salonda oynadıkları yetmedi galiba.ayrıca gece zaten damat gelinle oynayacak 96 13 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Cehaletin son hali yazık 105 1 Yanıtla
  • Çağatay Uz: Kornaları kutlama amaçlı çaldıklarını zannettikleri kanaatindeyim 82 19 Yanıtla
  • KURU FRU: Bunlar artık spontane değil organize görgüsüzlükler. Yani sonrasında cezaya hazırlıklı, veya tutuklanır ise takipsizlikle salacak savcısı belli, arkası tepelerde başka bir görgüsüz tarafından sağlama alınmış… Son 20 yılın yozluğuna küçük bir örnek… 34 7 Yanıtla
  • Murat Sarıal: HALAY ÇEKİP FAZLA KENDİNİZİ YORMAYIN, ENERJİNİZİ AKŞAMA AYIRIN. 22 2 Yanıtla
  • Yasemin Delman: Herkes köyüne… 23 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: Cehalet temellerinin üzerine bir hayat kurulmaz 22 0 Yanıtla
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