Dammam havalimanı saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; Mısır saldırıyı kınadı

Mısır, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Arap ve Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mısır, kardeş Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği, hava trafiğinin yanı sıra sivil tesislerin ve sivillerin rastgele ve sorumsuzca hedef alınmasının devamı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın, krizi körükleyebilecek, gerilimi artırabilecek ve bölgesel istikrarı bozabilecek bu tür eylemleri kesin biçimde reddettiği ve topraklarını ve vatandaşlarını savunma konusunda Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), 21 Ekim Çarşamba akşamı Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.