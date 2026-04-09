Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te provokatif çalışmalarıyla tanınan sokak ressamı Dan Park, Müslümanlara ve Yahudilere yönelik nefret içerikli paylaşımları nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malmö Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Park'ın 2023 sonbaharında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Müslümanları ve Yahudileri aşağılayan 7 görsel paylaştığı belirtildi.

Mahkeme, paylaşımlardaki ırkçı ifadelerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik (nefret suçu)" kapsamına girdiğine hükmederek sanatçıyı hapis cezasına mahkum etti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin aktardığı bilgilere göre Park, daha önce de benzer şekilde azınlık gruplara yönelik hakaret içerikli çalışmaları nedeniyle birçok kez nefret suçundan ceza aldı.

Dan Park, sadece çizimleriyle değil, siyasi provokasyonlardaki rolüyle de tanınıyor. Park, 2020 yılında Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapması için Malmö'ye davet eden kişi olarak büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, İsveç, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:11:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Dan Park'a Nefret Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.