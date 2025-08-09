Dana Sulama Kanalından Kepçeyle Kurtarıldı

IĞDIR'da sulama kanalına düşen dana kepçeyle kurtarıldı.Olay, Çalpala köyünde meydana geldi. Serkan Karabuğa'ya ait dana köydeki sulama kanalına düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye iş makinesi gönderildi. Sulama kanalına giren bölge halkı, danayı halatla bağladı. Kanal kenarındaki Mehmet Karadağ'ın kullandığı kepçeye takılan halatla çekilen dana, kanaldan çıkarıldı. Köylüler, benzer olayların yaşanmaması için kanal çevresinde tedbir alınmasını istedi.
Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,
