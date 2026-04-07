Danimarka Büyükelçisi'nden Saldırıya Kınama

(ANKARA) - Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, "İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Türk polis memurlarını hedef alan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralanan memurlara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.
