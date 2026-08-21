Danimarka'dan ABD'ye UCM Yaptırımlarına Tepki

Danimarka, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve üst düzey yetkililerini yaptırım listesine alma kararını "derin endişeyle" karşıladıklarını açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in görüşüne yer verdi.

Danimarka'nın UCM'nin tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlüğüne tam destek verdiğini belirten Rasmussen, "ABD'nin UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkilileri yaptırım listesine alma kararını derin bir endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Rasmussen, Mahkeme'nin etkinliğinin devamlılığı için Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki benzer görüşlü ülkelerle çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

ABD, UCM Başkanı Akane ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.