Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Barış Kurulu'na neden davet edilmediklerini bilmediğini belirtti

19.02.2026 18:57
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na neden davet edilmediğini bilmediğini söyledi.

Rasmussen, bugün Washington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin ulusal basına açıklamalarda bulundu.

Davet edilmedikleri bir toplantıya katılmamanın "utanılacak bir şey" olmadığını söyleyen Rasmussen, "Neden davet edilmediğimizi bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse baş ağrım da daha az olur." dedi.

Rasmussen, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasını desteklediklerini belirterek, "Şimdi çıkıp 'Bu bir ABD Başkanı Donald Trump projesidir, bizim bununla ilgimiz yok' dersek, etki sahibi olabilme fırsatını zayıflatmış oluruz." diye konuştu.

Barış Kurulu'nda Gazze ile ilgilenen birimle iletişime geçeceklerini aktaran Rasmussen, "Bazı sorulması gereken sorularımız da var. Trump, ABD Başkanı sıfatıyla değil 'Donald Trump' olduğu için bu görevi üstleniyor ve kendisine geniş bir veto hakkı verilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na "kurucu üye" olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

